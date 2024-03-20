Muzaffer Bıyık: 'Darıca, yeni yaşam alanlarıyla cazibe merkezi olacak'

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yeni dönemde hayata geçirecekleri yeni yaşam alanlarıyla Darıca’nın marka değerinin artacağını ve cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Muzaffer Bıyık, 5 yılda Darıca’ya çok sayıda eser ve hizmet kazandırdıklarını belirtti. Darıca’nın marka değerini artırdıklarını ifade eden Başkan Bıyık, yeni dönemde de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçenin cazibesini artıracak önemli projeleri hayata geçireceklerini anlattı.

"Kentsel Cazibe Merkezleri" ve "Yeni Yaşam Alanları" başlığı altında Darıca’ya değer katacak projeler hazırladıklarını dile getiren Başkan Muzaffer Bıyık, "5 yıl boyunca ilçemize birçok eser ve hizmet kazandırdık. Aynı kararlılıkla canla başla çalışarak Darıca’mızın cazibesine değer katacak marka değerini artıracak yeni projeleri yeni dönemde hayata geçireceğiz. Millet Bahçesi ve Balyanoz Koyu’ndaki çalışmalarımızın yanı sıra Sancaktepe Yaşam Alanı Projesi ile Darıca’mızın nefes aşacağı bir merkezi daha hayata geçireceğiz. Tenis sahaları, futbol, voleybol ve basketbol sahaları, piknik alanları, dinlenme alanları ve yeni nesil oyun alanları ile Sancaktepe’yi gerçek anlamda bir yaşam alanına dönüştüreceğiz. Sancaktepe’ye yeni bir ulaşım aksı da açarak ulaşımı daha kolay hale getireceğiz" dedi.

"Nehehatun Kent Park Projesini hayata geçireceğiz"

Nenehatun Mahallesinde hayata geçirecekleri Kent Park projesi ile bölgenin değerine katkı sağlayacaklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "İlçemize yeni yaşam alanları kazandırmak için Nehehatun Kent Park Projesini hayata geçireceğiz. Tema Park olarak hizmet verecek Kent Park, oyun alanları, skate park, sosyal tesis, cami, meydan ve otopark alanları ile birlikte geçmişten günümüze Cumhuriyetimizin 100 yılını anlatan temalar ve müze ile yeni bir cazibe merkezi olacak" diye konuştu.

"Sanat etkinliklerinin yeni adresi olacak"

Darıca’nın coğrafi konum olarak stratejik bir noktada olduğunu konumu ve doğal güzellikleriyle kongre turizminin merkezi olmasını istediklerini kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, "İlçemizin kültürel ve sosyal hayatına önemli katkı sağlayacak olan kültür ve kongre merkezimiz Darıca’nın aynı zamanda kongre turizmine de canlılık getirecek ve kültür sanat etkinliklerinin yeni adresi olacak. 1000 kişilik kapasitesiyle bölgenin en büyük kongre merkezlerinden biri olacak projede toplantı ve konferans salonları, nikah salonları, kişisel gelişim ve çocuk merkezi ile kütüphane ve etüt odaları da olacak ve çok amaçlı olarak hizmet verecek" şeklinde konuştu.