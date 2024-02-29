NBA'de Los Angeles derbisinin kazananı Lakers oldu

NBA'de Los Angeles Lakers, derbi maçta karşı karşıya gelidiği Los Angeles Clippers'ı deplasmanda 116-112'lik skorla mağlup etti.

NBA'de Los Angeles derbisinin kazananı Lakers oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

NBA’de Los Angeles Lakers, derbi maçta karşı karşıya gelidiği Los Angeles Clippers’ı deplasmanda 116-112’lik skorla mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 6 müsabakayla devam etti. İki Los Angeles ekibinin karşılaşmasında Los Angeles Lakers, deplasmanda Los Angeles Clippers’ı 116-112 yendi. Bu sezon 32. galibiyetini elde eden Lakers’ta LeBron James 34 sayı, 6 ribaund, 8 asist, Anthony Davis 20 sayı, 12 ribaund, D’Angelo Russell 18, Rui Hachimura da 17 sayıyla oynadı. 20. yenilgisini yaşayan Clippers’ta ise Kawhi Leonard 26 sayı, 7 ribaund, 6 asist, James Harden 23 sayı, 3 ribaund, 9 asist, Terance Mann da 16 sayı, 6 ribaundla mücadeleyi tamamladı.

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Onuralp Bitim’den, NBA’deki ilk maçında 10 sayı, 6 ribaundluk performans

Milli basketbolcu Onuralp Bitim’in formasını giydiği Chicago Bulls, uzatmaya giden maçta Cleveland Cavaliers’ı sahasında 132-123’lük skorla yendi. NBA kariyerindeki maçına Cavaliers karşısında çıkan Onuralp Bitim, 27 dakika parkede kaldığı müsabakayı 10 sayı, 6 ribaundla tamamladı. Ev sahibi ekipte DeMar DeRozan 35 sayı, 10 ribaund, Nikola Vucevic 24 sayı, 13 ribaund, Andre Drummond 17 sayı, 26 ribaundla double-double yaptı. Konuk takımda ise Evan Mobley’in 25 sayı, 13 ribaundu, Caris LeVert’in 14 sayı, 15 asisti, Darius Garland’ın da 23 sayısı yeterli olmadı.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 123 - New Orleans Pelicans: 114

Toronto Raptors: 125 - Dallas Mavericks: 136

Chicago Bulls: 132 - Cleveland Cavaliers: 123 (uzatmada)

Minnesota Timberwolves: 110 - Memphis Grizzlies: 101

Denver Nuggets: 117 - Sacramento Kings: 96

Los Angeles Clippers: 112 - Los Angeles Lakers: 116