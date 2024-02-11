Necmi Sert, İYİ Parti üyeliğinden istifa etti

İYİ Parti’nin Bandırma’daki Kurucu İlçe Başkanı Necmi Sert, ilçe başkanlığı görevinin ardından parti üyeliğinden de zehir zemberek sözlerle istifa etti.

İYİ Parti’nin Bandırma’daki Kurucu İlçe Başkanı Necmi Sert, partinin politikalarına yönelik sert eleştirilerde bulunarak, parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Daha önce Bandırma Belediye Başkan Adaylığı için kolları sıvayan Sert’in partisinden umduğunu bulamamasının da istifa kararında etkili olduğu idida edildi.

Necmi Sert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bandırma’da kurucusu olduğum, Kurucu İlçe Başkanlığı ve 3. Dönem İlçe Başkanlığı yaptığım İYİ Parti’den partinin kuruluş ilke ve amaçlarından uzaklaşması, mevcut iktidarın değirmenine su taşıyan politikaların izlenmesi, Cumhurbaşkanlığına layık gördüğü belediye başkanlıklarının desteklenmemesi, 14 Mayıs 2024 Genel Seçimleri’nde partisine oy vermeyenlerin ve verdirmeyenlerin baş tacı edildiği, fakat gece gündüz emek verenlerin parti dışına itildiği, ahde vefa ve emeğe saygının olmaması gibi sebeplerden dolayı an itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım” dedi.