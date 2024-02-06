Nicolas Anelka, Galatasaray - Bandırmaspor maçını takip etti

Ümraniyespor CEO'su Nicolas Anelka, Galatasaray-Bandırmaspor maçını tribünden takip etti.

Nicolas Anelka, Galatasaray - Bandırmaspor maçını takip etti
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Ümraniyespor CEO’su Nicolas Anelka, Galatasaray-Bandırmaspor maçını tribünden takip etti.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda RAMS Park’ta Galatasaray ile Bandırmaspor karşı karşıya gelirken, bu mücadeleyi tribünden izleyen Trendyol 1. Lig takımlarından Ümraniyespor’un CEO’su Nicolas Anelka, ligdeki rakiplerinden Bandırmaspor’u yakından takip etti.

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Ümraniyespor, 1. Lig’in 24. haftasında Bandırmaspor’a konuk olacak.