Nilüfer'de çocuklar gelecek için fidan dikti

Orman Haftası’nda bir araya gelen 200 öğrenci, gelecek için yüzlerce fidanı Nilüfer’de toprakla buluşturdu.

Nilüfer Belediyesi, 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası’nda her yıl gerçekleştirdiği fidan dikme kampanyasını bu yıl da öğrencilerle birlikte sürdürüyor.

Nilüfer’deki çeşitli okullardan yaklaşık 200 öğrenci, fidanları toprakla buluşturdu. Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Balat Mahallesi’nde belirlediği alanda, 430 adet çınar ve dişbudak ağacı dikilirken, yine Nilüfer Belediyesi tarafından sağlanan 5 bin adet lavanta fidesi de toprakla buluştu.

Öğrenciler fidanları dikerken Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de onlara hem yardım etti hem de fidanların bakımları hakkında bilgi verdi. Nilüfer Belediyesi ekipleri Orman Haftası çerçevesinde farklı mahallelerde fidan dikimi yapmaya devam edecek.