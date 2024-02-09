Nilüfer'e modern donanımlı fitness salonu

Nilüfer Belediyesi’nin Konak Olimpik Yüzme Havuzu Tesisi içindeki fitness salonu, baştan sona yenilendi. Salona son model spor aletleri alınırken, sauna ve buhar odası da eklendi. Yenilenen salonu gezen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, spor yapmak isteyenleri böyle modern bir alana kavuşturmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Nilüfer Belediyesi Konak Olimpik Yüzme Havuzu Tesisi yenilenmiş haliyle artık daha çok sporsevere hizmet verecek. Uzun bir tadilattan geçirilerek alanı genişletilen ve içindeki spor aletleri artırılarak tamamen yenilenen tesise, sauna ve buhar odaları da eklendi. Tadilat çalışması çerçevesinde yanındaki başka bir salonla birleştirilerek alanı iki katına çıkarılan Fitness Salonu’ndaki spor aletlerinin tamamı yenilendi. Salona son model 8 adet koşu bandı, 3 adet eliptik bisiklet, 3 adet yatay bisiklet alındı. Ayrıca dünya genelinde en iyisi olarak gösterilen iki adet kürek çekme aleti ile Bursa’da sayılı salonda bulunan 1 adet merdiven çıkma aleti de Nilüfer Belediyesi Fitness Salonu’ndaki yerini aldı. Fitness salonunun bünyesinde, plates, zumba gibi grup derslerinin yapılabileceği çok amaçlı bir salonda yer alıyor. Reformer stüdyosunun bulunduğu salonun giyinme odaları modern hale getirilirken, salonda sauna ve buhar odası da oluşturuldu. Havalandırma sistemi tamamen yenilen salonun, tavanı yükseltildi ve duvarları da yıkılarak tamamen cam yapıldı.

Modern aletlerle donatılan Fitness Salonu’nu gezen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu salonun spor kenti Nilüfer’e çok yakışacağını söyledi. Halkı spor yapmaya teşvik etmek için çeşitli branşlarda tesisler açtıklarını söyleyen Başkan Erdem, “Fitness yapmak isteyenlerin taleplerini mevcut salonlarımızla tam olarak karşılayamıyorduk O nedenle bu salonunun alanını iki katına çıkardık. Böylece daha çok kişi yararlanacak. Halkımız yeter ki spor yapmak istesin, biz bütün imkanları seferber ederiz” dedi.

Başkan Erdem, salonun yeni yüzünün çok güzel olduğunu belirterek yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konak Olimpik Yüzme Havuzu Tesisi bünyesindeki Fitness Salonu yenilenen yüzüyle, pazar günleri hariç haftanın 6 günü 08.00-22.00 saatleri arasında hizmete açık olacak. 12 Şubat Pazartesi gününden itibaren hizmete girecek olan Fitness Salonu’nda uzman eğitmenler spor yapanlara destek verecek.