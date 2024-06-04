Off-Road aracı, takla attıktan sonra yarışa devam etmeye çalıştı

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki 2. Off-Road Festivali’nin hız etabında araç takla attı. Aracın pilotu taklaya rağmen ilerlemeye çalıştı ancak arıza sebebiyle durmak zorunda kaldı. Bu anlar saniye saniye dron kamerasına yansıdı.

Denizli Göleti’nde 1-2 Haziran’da "Gebze 2. Off-Road Festivali" düzenlendi. Yarışlara Sapanca Off-Road Kulübü (SOFFDER) adına katılan Muhammet Ali Yılmazer ve Co-pilot İsmail Öztaş’ın bulunduğu araç, yarış sırasında parkurda takla attı. Aracın pilotu taklaya rağmen ilerlemeye çalıştı ancak arıza sebebiyle durmak zorunda kaldı. Takla atan araçta oluşan hasar sebebiyle yarışa devam edilemedi.

Bu anlar dron kamerasına da yansıdı. Görüntülerde ikilinin parkurdaki performansları ve sıçrayış engelinden geçerken aracın takla atması yer alıyor.