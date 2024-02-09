Öğr. Görevlisi H. Murat Uysal'ın adı üniversitede yaşayacak

Balıkesir Üniversitesi Burhan Erdayı Spor Salonunda yer alan antrenman salonuna, vefat eden Bigadiç Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinden aynı zamanda AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Öğr. Gör. Hüseyin Murat Uysal’ın adı verildi.

Burhan Erdayı Spor Salonundaki antrenman salonunun açılışında konuşan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, genç yaşta hayatını kaybeden öğretim görevlisi Hüseyin Murat Uysal’ı rahmetle andı. Antrenman Salonu’nun genç sporcuları yetiştirme adına büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Oğurlu, “Burada bir hatırayı yaşatma adına bir araya geldik. Üniversitemizde öğretim görevlisi olarak çalışan Hüseyin Murat Uysal kardeşimizin bizleri vefatından sonra ne yapabileceğimizi düşündük ve onun hatırasını spor salonunda yaşatalım dedik. Biz kendisine Allah’tan rahmet ailesine sabırlar diliyoruz” diye konuştu.

Genç yaşta çok işler yaptı

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da açılışta yaptığı konuşmada Hüseyin Murat Uysal’ın unutulmayacağını belirterek, “Hüseyin Murat Uysal benim hayatımın son 12 senesinde hemen her gün gördüğüm, merhabalaştığım kişilerden birisiydi. Hüseyin ile birlikte bu şehirle dertlendiğimiz, gençlerle, öğrencilerle ilgili birçok projeyi hayata geçirdiğimiz bir kardeşimizdi. Vefatından dolayı çok hüzün duyduk. Ama genç yaşta çok işler yapmış birisi olarak arkasından çok iyi yad edilmeyi, dua edilmeyi hak eden bir arkadaşımızdı. Ben rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Acılı ailesine sabırlar diliyorum. Onun emaneti bizim emanetimizdir diyoruz. İsmini ve geride bıraktığı her şeyi yeşertmek, yaşatmak üstümüze vazifedir diye düşünüyorum. Onun ismini böyle gençlerin spor yapacağı alana verdiklerinden dolayı üniversite yönetimine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hizmetlerim yoldaşı olacak

Vali İsmail Ustaoğlu da antrenman salonunun açılışında yaptığı konuşmada merhum Hüseyin Murat Uysal’ı rahmetle andıklarını belirterek, “Yakın bir geçmiş zamanda çok kıymetli bir kardeşimizi kaybettik. Ailesini o zaman da ziyaret ettik. Gerçekten babası ve eşinin o vakur duruşu beni çok etkilemişti. Değerli kardeşimiz tam bir dava adamı oldu. Yani küçük yaştan itibaren vatanı, milleti, gençler için çok güzel şeylerin altına imza attırdı. Açıkçası bir taraftan üzüldük, genç yaşta kaybettiğimiz kardeşimizin üzüntüsü vardı, diğer yandan da gurur duyduk. Allah’tan rahmet diliyoruz. Onun yıllardır gençler için yapmış olduğu hizmetler öbür dünyada onun inşallah yoldaşı olacaktır. Biz ona inanıyoruz, inancımız da bunu söylüyor. Ama üniversitemiz bünyesinde hem burada öğretim görevlisi olan bu kıymetli kardeşimizin hatıralarını yaşatma adına rektörlüğümüz ve belediyemiz arasındaki işbirliği sonucu böyle bir salona onun adının verilmesi de ayrı bir gurur veriyor bize. Çünkü burada gençlerimiz hem sportif aktiviteler yaparken inşallah biz inanıyoruz ki onlarda aynı zamanda Hüseyin kardeşimiz gibi vatanına, milletine, bayrağına faydalı olabilme adına burada yetişeceklerdir” dedi.

Antrenman salonunun açılışına ; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, AK Parti Altıeylül Belediye Başkan Adayı Mesut Eray, Milli boksör Ali Eren Demirezen’in yanı sıra, Öğr. Gör. Hüseyin Murat Uysal’ın ailesi ve protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.