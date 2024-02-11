Öğrenciler Nöbetçi Kitaphanenin TYT simülasyonunda ter döktü

İnegöl Belediyesi’nin Nöbetçi Kitaphanelerde belirli aralıklarla gerçekleştirdiği sınav simülasyonları kapsamında bugün TYT simülasyonu gerçekleştirildi. 150 öğrenci zorluk derecesi ve uygulamasıyla gerçeğini aratmayan deneme sınavında seviyesini görmek için ter döktü.

İnegöl Belediyesi Nöbetçi Kitaphane üyesi öğrencilere yönelik 3 yıldır her ay düzenli olarak sınav simülasyonları gerçekleştiriyor. Deneme sınavlarıyla öğrencilerin seviyelerini görmeleri adına yapılan simülasyonlar, sınav yöntemi ve uygulamasıyla gerçeğini aratmıyor. Bugün bu kapsamda TYT simülasyonu gerçekleştirildi.

150 kontenjanın bulunduğu TYT simülasyonu, Nöbetçi Kitaphane öğrencilerinin katılımıyla bugün 10.15’te yapıldı. Lise son sınıf ve mezun öğrencilerin katıldığı sınavda, TYT adayları Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40 ve Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere 120 soru cevapladı. Sınav 165 dakika sürerken, 13.00’da sona erdi. Gençlik Merkezi Nöbetçi Kütüphanede yapılan sınavda öğrencilerin oturacakları yerler kura ile belirlenirken, sınav simülasyonunda kalem, kalemtıraş, silgi ve deneme İnegöl Belediyesi tarafından ücretsiz olarak öğrencilere verildi.

Gerçeği aratmayan sınav simülasyonunda, öğrenciler en iyi dereceye ulaşabilmek adına ter döktü. Bu sınavlarla seviyelerini test ettiklerini ve çalışma yöntemlerini sınavlara göre belirlediklerini kaydeden öğrenciler, yapılan uygulama için İnegöl Belediyesi’ne teşekkür etti.