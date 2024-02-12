Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Futbol Gençler Marmara Bölge Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada yarı finale adını yazdıran takımlarda belli oldu.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Müsabakaları programı çerçevesinde düzenlenen Marmara Bölge Şampiyonası’nda 9 ilden 18 takım yer aldı. Turnuvada erkeklerde 12, kızlarda ise 6 takım bölge şampiyonluğu için ter döktü. 9-11 şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 324 sporcunun katıldığı turnuvada, müsabakalar Amatör Saha 1 ve Amatör Saha 2’de oynandı. Birbirinden zorlu rakipler nefes kesen mücadeleleriyle futbolseverlerden tam not alırken yarı finale ismini yazdıran takımlar da belli oldu. Kızlarda Kocaeli Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi, Balıkesir Kurtdereli Mehmet Pehlivan Spor Lisesi ve İstanbul Esenyurt TOKİ Ali Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yarı finale adını yazdırmayı başardı. Erkeklerde ise Kocaeli Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi, İstanbul Koca Yusuf Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi yarı finale çıkan takımlar oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, yarı finale yükselen takımları tebrik ederek, başarılar diledi.