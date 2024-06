Olta istavrit tezgahlarda

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’nde olta ile avlanan balıklar tezgahları süslüyor. Olta ile tutulan istavrit ise hem fiyatı hem de lezzetiyle en çok tercih edilen balıklar arasında yer alıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’nde, avlanma sezonunun kapanmasına rağmen uygun fiyata bolca taze balık bulunuyor. Marmara Denizi kıyılarında gerçekleştirilen olta balıkçılığı ile tutulan balıklar tezgahları doldurmaya devam ediyor. Balıkçı Barış Yıldız, Su Ürünleri Hali’nde şu sıralar en çok revaçta olan balığın ise istavrit olduğunu belirtti.

Balık fiyatlarıyla ilgili bilgiler de veren Barış Yıldız, "Şu an avlanma yasağı olmasına rağmen her gün taze balık geliyor. Şu an istavritin kilosu 150 lira. Biraz daha iri istavritlerin ise kilosu 200 liraya satılıyor. Sardalyanın kilosu 100 lira, uskumru ve kolyozun kilosu da 200 liradan gidiyor. Şu an tava için en çok istavrit tercih ediliyor. Avlanma yasağı olmasına rağmen fiyatlar da gayet uygun" dedi.