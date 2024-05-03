Omar Colley, Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye çıkarttı

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Omar Colley, Çaykur Rizespor karşısında kaydettiği golle birlikte Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye yükseltti.

Omar Colley, Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye çıkarttı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Omar Colley, Çaykur Rizespor karşısında kaydettiği golle birlikte Süper Lig’deki gol sayısını 7’ye yükseltti.

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların Çaykur Rizespor karşısında ilk golünü kaydeden Gambiyalı savunma oyuncusu Omar Colley, Süper Lig’deki gol sayısını 7’ye yükseltti. Bu sezon attığı gollerle dikkat çeken 31 yaşındaki stoper bu maç öncesi Süper Lig’de Pendikspor, Sivasspor, Samsunspor, Alanyaspor, Hatayspor ve Başakşehir ağlarını da havalandırmıştı.

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Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe tarafından 11’de sahaya sürülen Colley, müsabakanın 46. dakikasında yerini Joe Worrall’a bıraktı.