Oto yıkamacı cinayetinde tanık konuştu: 'Kasadaki bıçağı yanına aldı'

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde oto yıkama dükkanında iş yerini sahibini kalbinden bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen tanık, sanığın olay günü iş yerinden çıkmadan önce kasadaki bıçağı yanına aldığını söyleyerek, "1-2 saat sonra geri geldiğinde sol dirseğinde ve ayağında şişlik, pantolonunda ise kan lekesi vardı" dedi.

Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi’ndeki oto yıkama dükkanında 7 Haziran 2023’de meydana gelen olayda, iş yeri sahibi Abdurrahim Bozboğa (39), Muhammed Alperen U. (26) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturmada Muhammed Alperen U., Uğur S., Sedat Y., Ö.S. ve Y.E. isimli şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden Uğur S., Sedat Y., Ö.S. ve Y.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Muhammed Alperen U. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muhammed Alperen U. hakkında "Haksız tahrik altında kasten öldürme"; Uğur S. ile Sedat Y., hakkında ise Muhammed Alperen U’ya yönelik işledikleri "Kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma" suçlarından dava açıldı.

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Salonda tutuksuz sanıklar Uğur S., Sedat Y. ve taraf avukatları hazır bulunurken, müşteki sanık sıfatında bulunan Muhammed Alperen U. ise duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

"İş yerinden ayrılmadan önce kasadaki bıçağı yanına aldı"

Tanık olarak dinlenen M.F.Y., "Muhammed Alperen U. ile Uğur S’yi tanırım. Olay tarihinde Muhammed’in işlettiği barda garson olarak çalışıyordum. Olaydan tarihinden önce Abdurrahim, Mehmet isimli şahısla kavga etmiş. Olay günü özür dilemek için bara geldi. Barda otururken yanında çalışanımız Ayşe oturuyordu. İş yeri müdürü Yunus, Ayşe’yi sürekli içeriye çağırıyordu. Abdurrahim bu durumdan rahatsız oldu ve Yunus ile tartıştı. Daha sonra kasaya gelerek Yunus’a tokat attı ve çıktı, o sırada da Yunus’un elinde kasanın bıçağı vardı. Yunus da Abdurrahim’den şikayetçi olacağını söyleyerek bardan çıktı. Daha sonra Alperen geldi. Üzerini değiştirmek için eve gideceğini söyledi. İş yerinden ayrılmadan önce kasadaki bıçağı yanına aldı. 1-2 saat sonra geri geldiğinde sol dirseğinde ve ayağında şişlik vardı, pantolonunda ise kan lekesi vardı. Arkadaşı ile eve gitti, bilgim bundan ibarettir" diye konuştu.

"Abdurrahim’in yanına giderken üstümde bıçak yoktu"

Tanığın ifadelerini kabul etmeyen sanık Muhammed Alperen U., "Tanığın karşı taraftan tehdit edildiği için böyle bir ifade verdiğini düşünüyorum. İddia edildiği şekilde kasada bıçak yoktur. Abdurrahim’in yanına giderken de üstümde bıçak yoktu" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, gelecek celse dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Korkuyla hareket ettiğini söylemişti

Tutuklu sanık Muhammed Alperen U. geçen celse ilk ifadesinde, "Eğlence mekanı işletiyorum. Olaydan 2 gün önce Abdurrahim iş yerimde müşterimi dövmüş. Olay günü huzursuzluk çıkardığı için mekana gelerek benden özür diledi. Ben de özrünü kabul ettim ve gün boyu beraber oturduk. Yanında Uğur ve Sedat da vardı. Ben iş yerinden çıkınca Abdurrahim iş yeri müdürüm olan Yunus İ’ye yumruk atmış. Olayı bana haber verdiler, iş yerine geldiğimde Abdurrahim ve sanıklar olay yerinde değildi. Abdurrahim, Uğur’un telefonundan beni arayarak Yunus’un kendisinden şikayetçi olmaması için ikna etmemi istedi. Bir süre sonra Uğur’da beni arayarak Abdurrahim’in benimle konuşmak istediğini söyledi. Ben de Uğur’a güvendiğim için Abdurrahim’in oto yıkama dükkanına gittim. Abdurrahim beni koltuğa oturttu. Daha sonra beyzbol sopası ile beni darp etti, kolum kırdı, bacağımı bıçakladı ve kulağımın dibinden 2 el ateş etti. Bu sırada Sedat havluyla ağzımı kapatıyor, Uğur da elimi ayağımı tutmaya çalışıyordu. Daha sonra Abdurrahim silahı yastıkla birlikte kafama dayadı. Yapmasın diye yalvardım, korkuyla masanın üstünde bulunan bıçağı bir kez salladım ve kaçtım. Öldürmek veya yaralamak amaçlı hareket etmedim" ifadelerini kullanmıştı.