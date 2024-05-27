Otomobil bariyerlere çarptı motor bloğu savruldu

Bursa’nın Gemlik ilçesi yakınlarında İstanbul İzmir otobanında kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayan otomobilin motor bloğu yerinden koparak yolun diğer bölümüne savruldu. Otomobilde sürücü ile birlikte yanındaki eşi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza sabah 07.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Karsak Gemlik Kavşağında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; Cüneyt K. (43) idaresindeki 34 CRK 618 plakalı otomobil İstanbul’dan Bursa istikametine seyir halindeyken Karsak Gemlik Kavşağında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan otomobil bariyerleri parçaladıktan sonra durdu.

Motor kopup savruldu

Kazada otomobilin motor bloğu yerinden koparak yolun diğer kısmına savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Cüneyt K ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan eşi Simge K. (39) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevkedildi. ilk müdahaleleri burada yapılan yaralı çift ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlanırken, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından yoldaki trafik normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.