Otomobil ile cip çarpıştı: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki araç çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Otomobil ile cip çarpıştı: 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iki araç çarpıştı. Kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yeni Mahalle Akpınar Caddesi ile Bülbüller Caddesi kesişiminde meydana geldi. Akpınar Caddesi üzerinde seyir halinde olan Şehmuz B. yönetimindeki 16 AYR 711 plakalı Fiat marka otomobil, Elif B. yönetimindeki 16 KGG 16 plakalı Togg marka ciple çarpıştı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü Şehmuz B. ile otomobildeki yolcular Medine B. (11), Rümeysa B. (15), Mehmet Şirin B. (10) ve Güler B. (29) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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