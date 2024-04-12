Otomobil tarlaya uçtu: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Edirne'de kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazad 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Edirne’de kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazad 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Edirne’nin Elçili köyünden Tayakadın köyüne seyir halinde otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 18 yaşındaki Berke Basiç hayatını kaybetti. Berke’nin acı haberi köy halkını ve yakınlarını üzüntüye boğdu. Tayakadın köyünde kılınan cenaze namazının ardından, Berke Basiç’in cenazesi köy mezarlığına defnedildi.