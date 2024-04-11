Otomobilin bagajında sehpa taşıyan vatandaşı görenler dönüp bir daha baktı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde otomobilin bagajında sehpa ile yolculuk yapan vatandaş şaşırttı. Sehpaya zarar gelmemesi için altına yatarak tutan şahsın yolculuğunu gören bir vatandaş ise o anları, 'Adam hiç kımıldamıyor, manken olmasın bu?' diyerek cep telefonu ile kaydetti.

Otomobilin bagajında sehpa taşıyan vatandaşı görenler dönüp bir daha baktı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Sakarya’nın Erenler ilçesinde otomobilin bagajında sehpa ile yolculuk yapan vatandaş şaşırttı. Sehpaya zarar gelmemesi için altına yatarak tutan şahsın yolculuğunu gören bir vatandaş ise o anları, ‘Adam hiç kımıldamıyor, manken olmasın bu?’ diyerek cep telefonu ile kaydetti.

Şaşırtan yolculuk, Erenler ilçesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde kaydedildi. Otomobilin bagajına giren bir vatandaş, ilginç bir taşımacılık yöntemine imza attı. Bagaja uzanarak sehpayı taşıyan şahsı görenler o anları cep telefonu ile kaydetti. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar yolculuğu, “Adam hiç kımıldamıyor, manken olmasın bu? Bir korna çal bakayım korkacak mı” sözleri ile kaydetti. Bagajdaki şahsın ise çalınan kornaya el salladığı görüldü.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb