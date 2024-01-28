Otomobilin kaputundan 1 kilo uyuşturucu çıktı

Balıkesir’de polis ekipleri, şüphelenerek durdurdukları aracın kaput kısmında gizlenmiş 1 kilo 72 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Ekipler araçta, narkotik köpeği Cash’ın yaptığı arama sonucunda kaput kısmına gizlenmiş biçimde 1 kilo 72 gram (114 kapsül) metamfetamin maddesi ele geçirdi. Konuyla ilgili yakalanan 3’ü de İran uyruklu, Gaziantep kayıtlı ve Balıkesir’de ikamet eden O.K., Balıkesir kayıtlı ve Balıkesir’de ikamet eden M.E.S. ile A.H. adlı şahıs gözaltına alınarak, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan tahkikat başlatıldı.