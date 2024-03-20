Otoyol hırsızları jandarma tarafından yakalandı
Bursa'da otoyolda bariyer demirlerini kesen şahıslar jandarma tarafından yakalandı.
Bursa’da otoyolda bariyer demirlerini kesen şahıslar jandarma tarafından yakalandı.
Olay, Nilüfer ilçesi Çaylı Mahallesi’nde meydana geldi. Devriye gezen jandarma ekipleri Bursa-İzmir Otoyolunda tel çit, demir kazık bariyerler ile yol üzerinde bulunan demir direklerin kesilmiş ve bariyerlerin civatalarının sökülmüş vaziyette olduğu fark etti. Bölgede araştırma yapan ekipler 5 adet suç kaydı bulunan M.A. (38) ile 6 adet suç kaydı bulunan C.G.’yi (29) yanlarındaki araç içerisinde malzemeleri sökmek ve kesmek için kullandıkları 1 adet kazma ve 2 adet demir murç ile yakaladı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.