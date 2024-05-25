Oturma izni olmayan arkadaşının yakalanmasına kızan şahıs ev sahibine kurşun yağdırdı

Esenyurt’ta oturma izni olmayan yabancı uyruklu arkadaşını şikayet eden ev sahibine sinirlenen şahıs silahla saldırdı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken şahıs olay yerinden kaçtı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, oturma izni olmayan yabancı uyruklu şahısların kaldığı evin sahibi, uyuşturucu kullandıkları iddiası ile kiracısını şikayet etti. Şikayet üzerine polis, oturma izni olmayan yabancı uyruklu şahsı gözaltına aldı. Şüpheli şahıs birkaç gün sonra gelerek ev sahibine arkadaşını sordu. Arkadaşının gözaltına alındığını duyan yabancı uyruklu şahısla ev sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle şüpheli şahıs silahını çıkararak yere ve havaya doğru rastgele ateş etti. Ev sahibi ve oğlu yerden seken mermilerin sıyırmasıyla hafif yaralandı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, ev sahibinin marketine gelen şüphelinin, bir süre konuştuktan sonra kavga çıkardığı ve sonrasında ise silahını çıkararak rastgele ateş edip kaçtığı anlar yer aldı. Öte yandan şüpheli şahsın evi kiralarken sahte geçici kimlik kartı kullandığı ev sahibi Mehmet Demir tarafından iddia edildi.

Yaşanan o anları anlatan ev sahibi Mehmet Demir, “ Şimdi burada yabancı uyruklu bir arkadaş vardı burada oturuyordu. Bunun yanına gelen bir arkadaşı vardı, binayı rahatsız ettiği için 5-6 gün önce polise telefon ettim. Bunlar burada uyuşturucu gibi şeyler kullanıyorlarmış. Bende bunları yakalattım polise. Bu arkadaşta 5 - 6 gündür yoktu. Geldiğinde Ali nerede diye sordu. Bende polis götürdü deyince kızdı bana. Nasıl götürdü diye sordu. Polis baskın yaptı götürdü dedim. Dün akşam baktım bunlar buraya tekrar bir kadınla gelmişler. Beraber uyuşturucu kullanıyorlardı. Bizde buradan gidin dedik. Dışarıya çıktı ben ne oldu falan diyene kadar bana saldırdı. Ben bunu tutunca elimden kaçtı. Kaçınca bıçak çıkaracak zannettim. Silahına davrandı ben içeriye doğru kaçtım bu da yere doğru ateş etti. Havaya doğru ateş etti. Aradan bir 20-30 saniye sonra aşağıya doğru kaçtı. Arkasından kadında ayakkabısız oda kaçtı. O anda herkes panikledi burada. Panikleyince adam kayıplara karıştı. Akşam gittik hastaneye, şikayetçi olduk. Kurşunlar sekine ayağımdan sıyırdı. Çocuğumun da kolunda bir sıyrık var. Acilen yakalanmasını istiyoruz” dedi.