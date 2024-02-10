Oyacalı 200'e yakın kadın Gölbaşı turu yaptı

Ankara’nın Gölbaşı Belediyesi organizasyonunda Oyaca’da ikamet eden 200’e yakın kadın, Tulumtaş Mağarası’nı gezdi. Daha sonra Nostaljik Tramvay’a binen kadınlar, geziyi tekne turuyla tamamladı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan ve eşi Yeşim Şimşek kadınlarla yemek programında bir araya geldi.

Gölbaşı Belediyesi, Başkan Ramazan Şimşek yönetiminde yediden yetmişe tüm Gölbaşılılar için kültür ve sosyal aktivite çalışmalarına devam ediyor. Birbirinden farklı etkinliklerle Gölbaşılıların sosyalleşmesine katkı sağlayan Gölbaşı Belediyesi, Oyacalı kadınlara Gölbaşı turu yaptırdı.

200’e yakın kadın, 1992 yılında Ankara Çevre Yolu inşası için işletilen taş ocağındaki çalışmalar sırasında keşfedilen Gölbaşı Belediyesi’nin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda turizme kazandırılan Tulumtaş Mağarası’nı gezdi. Doğa harikası mağarayı gezen kadınlar hayranlıklarını gizleyemedi.

Tulumtaş Mağarası’ndan sonra Gölbaşı merkeze gelen kadınlar, Büyük Gölbaşı Merkez Projesi kapsamında Gölbaşı’na kazandırılan, tamamen yeşil enerji ile çalışan Nostaljik Tramvay’la ilçe turu yaptı.

Atatürk Sahil Parkı’na da inen kadınlar, tekne turuyla yeşille mavinin buluştuğu Mogan Gölü’nün eşsiz manzarasının tadını çıkardı.

Başkan Şimşek’ten Oyaca’ya müjde

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek, kadınları daha sonra yemek programında ağırladı. Yemeğe, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Musa Şahin, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, Oyaca Dernek Başkanı Erkan Dilmen katıldı.

Başkan Şimşek, programda yaptığı konuşmada Oyaca’yla ilgili müjdelerini paylaşırken “Oyacamıza söz verdiğimiz gibi doğal gazını getirdik. Sorunlarınızı çözdük. Eksik olanlarımızı da tamamlıyoruz. Oyaca’da bir tane personelimiz her zaman sizin hizmetinizde. Kültür merkezlerimizi yaptık. Asfaltınızı attık. Oyaca’daki sıcak suları çıkartacağız inşallah hamamlar yapacağız. O bölgede sosyal konut projelerini yapacağız. Oyaca’yı eski hareketliliğine kavuşturacağız. Hiç kimsenin hakkını yedirmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Devlet Bahçeli beyin boynunu yere indirmeyeceğiz.” diye konuştu.

Program, toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.