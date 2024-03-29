Oyak Renault, BTÜ Gelişim Zirvesi'nde

Oyak Renault’un deneyimli isimleri, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileriyle bir araya geldi. Deneyimlerini aktaran tecrübeli isimler, “proje yönetimi nasıl olmalı”, “mezunları otomotiv sektöründe neler bekliyor” gibi soruları cevapladı.

BTÜ Kariyer ve Gelişim Topluluğu ile Hacıwatt Elektrikli Araç Takımı’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘Oyak Renault Kampüste Gelişim Zirvesi’ Mimar Sinan Yerleşkesi Erguvan Salon’da yapıldı. Etkinliğe; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Çağlar, “Üniversitemiz, sanayi ile akademi arasında köprü kurma misyonunu önemsiyor ve bu tür etkinlikler bu misyona katkı sağlıyor. Oyak Renault, Bursa’mızın ve ülkemizin otomotiv endüstrisinin önemli küresel aktörlerinden biri olarak sadece sektördeki başarısıyla değil ayrıca insan kaynaklarına verdiği değerleriyle de tanınıyor. Bu nedenle bugün burada bizimle olmanız, öğrencilerimize büyük bir ilham kaynağı olacak. Buradaki etkinlik, öğrencilerimizin kariyer hedeflerine ulaşmaları ve sektörle ilgili değerli bilgiler edinmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Sizlerin tecrübe ve bilgileriniz onların mesleki gelişimlerine büyük katkı sağlayacak” dedi.

Konuşmaların ardından Oyak Renault Proje Yöneticisi Ekrem Köse, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Proje yöneticisinin görevleri, meslekte karşılaşılan sorunlar, proje yönetiminin nasıl yapıldığı gibi konu başlıklarını detaylarıyla anlatan Ekrem Köse, kalite, maliyet ve sürenin bir proje yöneticisi için en önemli noktalar olduğunu vurguladı. Oyak Renault Yetenek Kazandırma Uzmanı Hayriye Elif Tavan ise Renault’un faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Etkinlik kapsamında insan kaynakları sunumu, mülakat demosu ve mühendislik sunumları gerçekleştirildi. Öğrencilerin sorularını yöneltme fırsatı da bulduğu Gelişim Zirvesi, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar’ın katılımcılara teşekkür belgesi takdim etmesi ile son buldu.