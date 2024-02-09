Oyun geliştiricileri 'TechCamp İstanbul 2024'te deprem farkındalığı oluşturacak

Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı (BUG) ev sahipliğinde ABD İstanbul Başkonsolosluğu iş birliği ile gerçekleştirilen ‘TechCamp İstanbul 2024’, ‘Deprem’ temasıyla oyun geliştiricilerini bir araya getirdi.

TechCamp İstanbul 2024, Bahçeşehir Üniversitesi Galata Kampüsü’nde başladı. ABD’nin diplomatik temsilciliği ve Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı (BUG Lab) iş birliği ile gerçekleşen çalışmanın bu seneki teması deprem’ olarak belirlendi. Etkinlikte; oyunların gücünü kullanarak deprem farkındalığını artırmak ve depreme hazırlıklı olmayı teşvik etmek amacıyla deprem öncesi, anı ve sonrası üzerine etkileşimli deneyimler ve sanal gerçeklik teknolojisi ile simülasyonlar oluşturulacak. Geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü sebebiyle 9 Şubat’ta başlanan kamp, 11 Şubat Pazar günü yapılacak çalışmaların ardından son bulacak.

ABD İstanbul Başkonsolosu Julia Eadeh: "Bilgisayar oyunları güçlü toplumsal değişim aracına dönüşüyor"

ABD İstanbul Başkonsolosu Julia Eadeh yaptığı konuşmada, “TechCamp İstanbul 2024, Deprem Bilinci ve Depreme Hazırlık İçin Oyun Geliştirme’ programı, genç liderlere afete dayanıklılık uzmanlarından mentörlük alma olanağı ve pozitif sosyal etki oluşturmak için oyun geliştirmenin gücünden yararlanma ve teknolojiyi dönüştürücü bir şekilde kullanma fırsatı tanıyor. Bu gibi programların desteğiyle bilgisayar oyunları geleneksel bir eğlence olmaktan çıkarak güçlü birer eğitim aracı ve toplumsal değişim aracına dönüşüyor” ifadelerini kullandı.

‘Toylumsal sorunlara eğilen bir araç oldu’

Oyunların, deprem farkındalığı ve depreme hazırlık potansiyelini sergilemeyi amaçlayan TechCamp İstanbul 2024 etkinliğinin tanıtım toplantısı BAU Galata Kampüs’te gerçekleştirildi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başlayan toplantıda konuşan BAU İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Suher şunları söyledi:

“Bugün geldiğimiz noktada oyun meselesinin bir eğlence anlayışından çıkıp bambaşka bir konuya evrildiğini, insanlık için, sosyal yaşam için, sosyal etki için bir araç haline geldiğini hep beraber görüyoruz. Oyun sadece bir video oyunu ya da eğlence adına geçirilen bir alan değil; artık ciddi toplumsal sorunlara eğilen bir araç oldu.”

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Rektörü Esra Hatipoğlu ise oyunların değişim sürecine vurgu yaparak “Bizler çocukken, oyun bizim için eğlence olarak hayatımıza girdi. Ancak özellikle eğitim alanında çok da pozitif bir algılama biçimi yoktu. Genelde oyun ve çalışmanın dengelenmesi gerektiği düşüncesiyle yetiştirilen bir nesiliz. O açıdan şu anda oyunu bambaşka bir alanda görmek, bunun bir etkinlik projesi olması, bir sosyal etki oluşturacak kadar çalışılmış olması önemli” şeklinde konuştu.

“Mentörlük desteği”

TechCamp’te etkinlik öncesi gerçekleşen atölyelerde deprem uzmanları ve akademisyenlerden eğitim alan oyun geliştiricileri, deprem farkındalığı konusunda fikirler üretip oluşturacakları prototiplerle oyun geliştirme maratonuna katılacaklar. BAU Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Güven Çatak, “TechCamp’a katılan oyun geliştiricilerin maraton boyunca uzmanlar ve mentörler ile çalışarak deprem hazırlığı ile ilgili temel sorunları belirledi. Bu sorunlara pratik teknolojik ve etkileşimli çözümler geliştirmeye çalışacaklar. Kamp sonrasında takımlar; kavramlarını geliştirmeye, ürüne dönüştürmeye ve çözümlerini sunmaya devam edecekler. Mentörlük desteği alacağız” dedi.

“Bu işin duygusal kısmında yer almak istiyoruz”

BAU Dijital Oyun Tasarımı Bölümünde üçüncü sınıf öğrencisi Aslı Cengiz de “Ben ve ekibim 6 Şubat depreminde çok etkilenmiştik. Böyle bir organizasyon olduğunu duyunca çok heyecanlı bir şekilde buraya katılıp parçası olmayı çok istedik. Katıldığımız ve buraya kabul edildiğimiz için için çok mutluyuz. Biz bunun daha duygusal kısmında yer almak istiyoruz” dedi.