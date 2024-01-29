Özel bireyler filmde buluştu

Gölcük’te düzenlenen etkinlikte özel bireyler "Acı ve Tatlı Hayat" filmini izledi.

Gölcük Belediyesi’nin etkinlikleri kapsamında, Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısında özel bireylere yönelik film gösterimi düzenlendi. Salonu dolduran Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi üyeleri ve yakınları, yönetmenliğini işitme engelli Melek Pehlivan’ın yaptığı "Acı ve Tatlı Hayat" filmini izledi. Filmi, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat da izledi. Yaklaşık 2 saat süren ve birbirini seven iki gencin evlenmelerini konu alan film, salonu dolduran kişiler tarafından beğeniyle izlendi.

Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi üyeleri, etkinlik için Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e teşekkür etti.