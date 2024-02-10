(Özel) Kitaplar sayesinde 1 günlüğüne sigarayı bıraktılar

Uludağ Üniversitesi’nde Dünya Sigara Bıraktırma gününde sigara paketini getirenlere kitap hediye edildi. Sigara bağımlıları bir gün sigara içmeme sözü vermelerinin ardından paketlerini bırakarak beğendiği kitabı aldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde 9 Şubat Dünya sigara bıraktırma günü etkinlikleri çerçevesinde, sigara bağımlılarının 1 günlüğüne sigarayı bırakmaları için kampanya başlatıldı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi girişinde kurulan stantta sigara paketini getiren bağımlılar kendi seçtiği kitaplardan birinin sahibi oldu.

“Sigara bağımlılarına 1 günlüğüne de olsa bırakmayı düşünmeleri için fırsat tanıyoruz” diyen Uludağ Üniversitesi Sigara Bırakma Polikliniği Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Yeşim Uncu, “9 Şubat bütün dünyada, dünya sigarasızlık günü olarak kabul edilmiş. Biz burada hastanemize ziyarete gelen hasta ve hasta yakınlarını hedefliyoruz. Bir yandan öğrencilerimiz ve burada çalışan personellerimiz hedef kitlemizin içerisinde. Amacımız bir farkındalık oluşturmak, 1 günlükte olsa 9 şubatta sigaraya ara verin diyoruz. Çünkü sadece 1 gün sigaraya ara vermekle bile kalp krizi geçirme riskinin azaldığını bilimsel çalıştırmalar gösteriyor. Aldığımız nefesi daha etkili kullanıyoruz. Sigaranın vermiş olduğu zarar 24 saat sonra geri dönmeye başlıyor. Bu önemli bir farkındalık çünkü insanlar alışkanlık ve düşünmeden sigarayı yakıyorlar. Bu bir günü düşünmeleri için onlara bir fırsat sunuyoruz. Sigara paketini bugün standa bırakanlara ve sigara bırakma kararına adım atanlara bir kitap hediye ediyoruz. Kitapları aramızda topladık. Herkes kendi kütüphanesinden bir kitap getirdi. Yeni başlamış olmamıza rağmen fena da ilerlemedik. Sigara bırakanları daha sonra polikliniğimize davet ediyoruz ve tabi o tedavi sürecine başlayacağız” dedi.

Göğüs hastalıklarına neden olan sigara ile mücadelelerinin uzun yıllardır devam ettiğini belirten Uludağ Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Mehmet Karadağ, “Bugün 9 Şubat dünya sigara bıraktırma günü. Bir farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Sigara paketini getirenlere kitap hediye ediyoruz. Bu bir farkındalık projesi. Sağlıklı bir yaşam için mutlaka sigara bırakılması gerekiyor” diye konuştu.

2,5 yıl önce sigarayı bıraktığını belirten Zehra Çakaloğlu, “Sigarayı bırakalı 2,5 yıl oldu. Sağlık açısından uzun mesafe yürüyebiliyorum. Nefes darlığı çekmiyorum. Sosyal açıdan daha çok kabullenilir oldum. Başkaları tarafından dışlanmamış hissediyorum. Herhangi bir ortamda sigara içmek için uzaklaşmak zorunda kalmıyorum. Psikolojik olarak da çok daha güçlü hissediyorum, özgüvenim arttı” şeklinde konuştu.