Panasonic Yonca Plus üçlü priz serisini tanıttı
Panasonic Electric Works Türkiye'nin yeni tasarımı VİKO Yonca Plus üçlü priz serisi, kullanıcıyla buluştu.
Panasonic Electric Works Türkiye’nin yeni tasarımı VİKO Yonca Plus üçlü priz serisi, kullanıcıyla buluştu.
Panasonic Electric Works Türkiye’nin yeni tasarımı Yonca Plus üçlü priz serisi tanıtıldı. Yeni ürün, üç farklı priz girişiyle aynı anda üç farklı cihaz için kullanım sağlıyor. Ayrıca priz, olası elektrik kaçaklarını önleyerek, akımın toprağa aktarılmasını sağlıyor.