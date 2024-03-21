Patlak lastikle kilometrelerce yol gitti, o anlar kamerada

Arnavutköy’de lastiği parçalanan bir kamyonet, patlak lastikle kilometrelerce yol gitti. O anlar başka bir araç sürücüsü tarafından kaydedildi.

Arnavutköy’de, dün akşam saatlerinde Hadımköy - Dursunköy yolu üzerinde arka lastiği parçalanmış bir kamyonet yolculuğa devam etti. Tehlikeli yolculuk diğer sürücülerin yüreklerini ağzına getirdi. Kilometrelerce parçalanmış lastikten gözüken jant üzerinde yolculuğa devam eden kamyonet diğer araç sürücülerinin tepkisine de neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.