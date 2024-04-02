Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı son bir yılda yüzde 93,75 arttı

Mart sonu kapanış verileri itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı son 1 yılda yüzde 93,75 artarak 8 milyon 225 bin 125 kişi oldu

Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı son bir yılda yüzde 93,75 arttı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Mart sonu kapanış verileri itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı son 1 yılda yüzde 93,75 artarak 8 milyon 225 bin 125 kişi oldu

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre Mart sonu kapanış verileri itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı son 1 yılda yüzde 93,75 artarak 8 milyon 225 bin 125 kişi oldu.

Mart sonu kapanış verileri itibarıyla bakiyeli hesap sayısı son 1 yılda yüzde 67,80 artarak 15 milyon 667 bin 64 oldu.

Toplam bakiyeli yatırımcı sayısı yüzde 58,19 arttı

Mart sonu kapanış verileri itibarıyla toplam bakiyeli yatırımcı sayısı son 1 yılda yüzde 58,19 artarak 11 milyon 351 bin 544 kişi olurken kayıtlı yatırımcı sayısı 34 milyon 763 bin 775 kişiye ulaştı.