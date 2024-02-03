Pazar gününe dikkat!

SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ mah İLTER BULVARI sk bölgelerinde 04/02/2024 09:00:00 - 04/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah UZUNGÖL sk bölgelerinde 04/02/2024 09:00:00 - 04/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANDARLI, TRABLUSGARP sk bölgelerinde 04/02/2024 10:00:00 - 04/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah AKARSU, AKŞAMSEFASI, AĞAOĞLU, OTLUKBELİ, ÇIRAĞAN, İLHAN sk bölgelerinde 04/02/2024 10:00:00 - 04/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -YENİ MAHALLE mah KORU, EFRAHİM ÖZTÜRK CADDESİ bölgelerinde 04/02/2024 15:00:00 - 04/02/2024 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.