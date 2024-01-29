Pegasus'un genç filosuna 2 ödül birden

Filosunu yeni nesil uçaklarla genişletmeye ve gençleştirmeye devam eden Pegasus Hava Yolları, ch-aviation tarafından ‘Dünyanın 4. En Genç Uçak Filosu 2024’ ve ‘Avrupa’nın 4. En Genç Uçak Filosu 2024’ ödüllerine layık görüldü.

Filosunu her geçen gün yeni nesil uçaklarla genişletmeye ve gençleştirmeye devam eden Pegasus Hava Yolları; modern bir filoyu sürdürme, yakıt verimliliği ve sürdürülebilirliğe katkı sağlama yönündeki çabalarıyla, ch-aviation tarafından iki ödüle birden layık görüldü. ‘100’den fazla uçak filosu’ kategorisinde ‘Dünyanın 4. En Genç Uçak Filosu 2024’ ödülünü alan şirket, aynı zamanda ‘Avrupa’nın 4. En Genç Uçak Filosu 2024’ ödülünün de sahibi oldu.

Ödüllerle ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, “Daha genç uçaklara yaptığımız yatırımlar, yakıt verimliliğini artıran ve sürdürülebilirlik hedeflerimizi destekleyen filo stratejimizin temel bir parçası. 4,6 yaş ortalamasına sahip yeni nesil filomuzla seyahat etmek, misafirlerimize daha konforlu bir deneyim ve sürdürülebilirlik avantajları sunuyor. Havacılığın sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemeye yönelik kolektif çabalarımızın takdir edilmesinden dolayı gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

ch-aviation CEO’su Thomas Jaeger ise “ch-aviation, dünya çapında filolarına yatırım yapmanın değerini ve gerekliliğini anlayan hava yollarını onurlandırmak için ‘En Genç Uçak Filosu Ödülü’nü kurdu ve havacılık sektöründe CO2 emisyonlarını önemli ölçüde azaltan ve yakıt ekonomisini iyileştiren yeni nesil filoları tanıttı. Sürdürülebilirlik önemli bir mücadeleyi temsil ediyor ve havacılık sektörü için dev atılımlar gerektirmeye devam edecek. Bu nedenle ch-aviation, haya yolu şirketlerini çabalarını kutlayan bu ödülle onurlandırmaya karar verdi” dedi.

Verilen bilgiye göre hava yolu şirketinin, her geçen gün gençleşerek ve genişleyerek Ekim 2023’te 100 uçak sınırını aşan filosunda; Aralık 2023 itibarıyla 16 Boeing B737-800, 7 Airbus A320ceo, 46 Airbus A320neo ve 41 Airbus A321neo olmak üzere 110 uçak bulunuyor.