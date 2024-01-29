Pendik Belediyesi karla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar yağışına karşı Pendik Belediyesi de karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İstanbul’da akşam aralıklarla başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Yüksek kesimler olmak üzere her yer kısa sürede karla kaplandı. Buzlanma ve kaza riskine karşı birçok ilçe belediyesi teyakkuza geçti ve çalışmalarını sürdürdü. Pendik Belediyesinin Çamlık Mahallesi’ne bağlı orman yolunda kar küreme araçları ile yaptığı çalışma kameralara yansıdı.