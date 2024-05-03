Pendik'te bir kadını zorla taksiye bindiren şahıs gözaltına alındı

Pendik’te bir kadını yol ortasında zorla taksiye bindiren şahıs gözaltına alındı.

Olay, Dumlupınar Mahallesi’nde 26 Nisan’da meydana geldi. N.K. isimli şahıs, elindeki bıçakla sokak ortasında D.M.K. isimli kadını zorla taksiye bindirdi. Kadını zorla taksiye bindiren N.K., emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmada gözaltına alındı. D.M.K. adlı kadın da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis merkezinde ifadesi alınan D.M.K isimli kadının, N.K. isimli şahıs ile 2 yıldır beraber yaşadığını olay günü kendisine yönelik bir tehdit veya darp olmadığını, aralarında yaşanan bir tartışma nedeniyle aynı ortamda bulunmak istememesi üzerine olayın yaşandığını belirttiği öğrenildi. Olayla ilgili N.K. isimli şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.