Pendik'te minibüs sürücülerinin bıçaklı tartışması kamerada

Pendik’te hatlı minibüs şoförü ile servis minibüsü şoförü arasında çıkan tartışmada, sürücülerden biri eline aldığı bıçakla diğer sürücünün yanına gitti. Bıçaklı şahıs kendisini engellemeye çalışan bir kadına da tekme attı. O anlar kameraya yansıdı.

Pendik’te bugün saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre hatlı minibüs şoförü ile servis minibüsü şoförü arasında trafik nedeniyle tartışma yaşandı. Elinde bıçak bulunduran hatlı minibüs şoförü tartıştığı şoförün yanına bıçak ile giderek tartışmaya devam etti. Bıçaklı şahıs, kendisini sakinleştirmeye çalışan kadına da tekme attı. Tartışma anında minibüste bulunan yolcular büyük panik ve korku yaşadı. O anlar ise bir minibüsteki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.