Petkim, sürdürülebilirlik için yeşil finansman kullanacak

Petkim, sürdürülebilirlik hedeflerine doğru önemli bir adım atarak atık su bertaraf ünitesi için 10 milyon dolarlık yeşil finansman kullanacak. Şirket, 4 yıl vadeli aldığı krediyle şirketin sürdürülebilirlik odaklı projelerine katkı sağlayacak.

Türkiye’nin en büyük entegre endüstri gruplarından SOCAR Türkiye iştiraklerinden Petkim, sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında üzerinde çalıştığı atık su bertaraf ünitesi için 4 yıl vadeli ve 10 milyon dolar tutarında yurt dışı kaynaklı kredi sağladığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, finansman kaynaklarını çeşitlendirmeye odaklanan ve sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda adımlar atan SOCAR Türkiye, bu kapsamda ilk kez bir yatırım için sürdürebilirlik temelli dış kaynak kullandı. Petkim’in yeşil finansman ile gerçekleştireceği atık su bertaraf ünitesi yatırımı, şirketin sürdürülebilirlik alanındaki taahhüdüne ve yeşil finansmanın sektördeki önemine de dikkat çekiyor.

SOCAR Türkiye sürdürülebilirlik uygulamaları ile topluma artı değer katıyor

SOCAR Türkiye, sürdürülebilirlik stratejisini; ‘Karbonsuzlaşma, Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Finansman’ prensipleri üzerine inşa ediyor. Bu prensipler çerçevesinde grup şirketlerinden Petkim de topluma ve çevreye karşı sorumluluk bilinciyle ürünlerini sürdürülebilir olarak üretme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, 2023 yılında sürdürülebilir üretim gerekliliklerinin uygulandığını tescilleyen ISCC Plus sertifikasını almaya hak kazanmıştı. Sertifika kapsamında biyo, döngüsel ve biyo-döngüsel Etilen, Propilen ve Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE) ürünlerini üretebilecek. Şirket, önümüzdeki dönemlerde diğer ürünlerini de ISCC Plus sertifikası kapsamında sürdürülebilir olarak üretme hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.