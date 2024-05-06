Pres makinesine sıkışarak hayatını kaybeden fabrika sahibi defnedildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fabrikasına yeni aldığı pres makinesine sıkışarak hayatını kaybeden fabrika sahibi, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Pres makinesine sıkışarak hayatını kaybeden fabrika sahibi defnedildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde fabrikasına yeni aldığı pres makinesine sıkışarak hayatını kaybeden fabrika sahibi, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi’ndeki Sude Havacılık isimli plastik parça üretim fabrikasında meydana geldi. Fabrikaya yeni alınan pres makinesi kurulum esnasında aniden çalıştı. Fabrika sahibi Necmi Şahin (48) makineye sıkıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Necmi Şahin’i sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Şahin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kocaeli Şehir Hastanesi morgundan ailesi tarafından teslim alınan Şahin’in cenazesi, Alikahya Fatih Mahallesi’ndeki Fatih Camii’ne getirildi. İkindi namazını müteakip yoğun katılımla kılınan cenaze namazının ardından evli ve 3 çocuk babası Şahin defnedildi.