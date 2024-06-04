'Proje kadınları 'tercih etmek' özgürlüğüne kavuşturmuştu'

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun kadınlar plajı uygulamasını iptal kararı ve açıkladığı gerekçeler üzerinden eleştiren AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, “Geçtiğimiz dönemde ortaya koyulan bu proje kadınları “mahkum etmek” ya da “vazgeçmek” zorunda bırakmak yerine, “tercih etmek” özgürlüğüne kavuşturmuştu. Bizler bu meseleye birçok tarafın yaklaştığı zaviyeden farklı olarak “hassasiyet” ya da “yok saymak”tan ziyade “tercih hakkına sahip olabilmek, tercih hakkını tesis etmek” zaviyelerinden yaklaşıyoruz” dedi.

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, Selimpaşa Kadınlar Plajı uygulamasının iptali üzerinden oluşan gündeme bir basın açıklaması ile katıldı.

Pamuk'un konuya ilişkin açıklaması aynen şu şekilde: “Hoşgörü ve anlayış kültürü ile bağdaştırdığımız kentimizin gündemi, yaklaşık bir haftadır, ne yazık ki bir “rücu” kültürü ile işgal edilmekte. “Yasak”ların karşısında mücadele etmeyi ve itidali elden bırakmamayı kendine şiar edinmiş bir siyasi kültürün Silivri Temsilcisi olarak, söz konusu meselenin kentimizin en yüksek karar alma mercii olan Belediye Meclisimize intikal etmesini sabırla bekledik. Her ne kadar konu hakkındaki “gizli ajanda”yı öngörebiliyor olsak da 03.06.2024 tarihinde Meclis Salonu'nda yankılanan “indirgemeci” açıklamalar, çelişkili bir zihin yapısının çıktıları olarak tescillendi.

“PLAJ BİR “AYRIŞTIRMANIN” YA DA “TUTSAK KILMANIN” DEĞİL, GERÇEK BİR İHTİYACIN KARŞILANMASININ TEZAHÜRÜ İDİ”

Malumunuz olduğu üzere bir Cumhur İttifakı projesi olarak 2023'te faaliyete geçen ve İstanbul'da “ilk ve tek” olma özelliğini haiz “Selimpaşa Kadınlar Plajı Uygulaması” geçtiğimiz günlerde mevcut belediye yönetimi tarafından sonlandırıldı. İlçemizde ve Komşu ilçelerde ikamet eden hanımefendilere hizmet veren bu plaj bir “ayrıştırmanın” ya da “tutsak kılmanın” değil, gerçek bir ihtiyacın karşılanmasının tezahürü idi. Getirilen açıklamalarda dayanılan argümanlar, “çağdaş” ve “özgürlükçü” olmaktan ziyade bir “toplum mühendisliği”nin izlerini taşımaktaydı.

“PROJE KADINLARI “MAHKUM ETMEK” YA DA “VAZGEÇMEK” ZORUNDA BIRAKMAK YERİNE, “TERCİH ETMEK” ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTURMUŞTU”

Silivri Belediye Başkanı Sayın Bora Balcıoğlu'nun konuşmasının satırbaşlarında yer alan “üçüncü dünya ülkeleri” örneği nakıs, “kadınların özgürleştirilmesi” vurgusu ise “tek taraflı” bir bakış açısının örneği idi. Zira geçtiğimiz dönemde ortaya koyulan bu proje kadınları “mahkum etmek” ya da “vazgeçmek” zorunda bırakmak yerine, “tercih etmek” özgürlüğüne kavuşturmuştu. Bizler bu meseleye birçok tarafın yaklaştığı zaviyeden farklı olarak “hassasiyet” ya da “yok saymak”tan ziyade “tercih hakkına sahip olabilmek, tercih hakkını tesis etmek” zaviyelerinden yaklaşıyoruz. Çünkü gerek itikadımız gerekse zihin yapımız bizleri bu şekilde hareket etmeye sevk etmektedir.

“BALCIOĞLU'NU KARARI VE AÇIKLAMALARINI GÖZDEN GEÇİRMEYE DAVET EDİYORUZ”

Bu vesileyle, Sayın Balcıoğlu'nun imza attığı, 21. yüzyılın gerekliliklerinden çok uzakta olan bu talihsiz kararı ve açıklamaları yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz.

Bunun yanında bildirinin hemen üzerinde yer alan görseli özellikle Belediye yönetimine yeniden hatırlatırken, bugün sahip olduğumuz kazanımların mimarlarının “birlikte yaşama kültürü”ne ne denli sadık olduklarını, “fraklı” ile “başörtülü-şalvarlı” arasında hiçbir farkın olmadığını ve her iki vatandaşın da “tercih etme” hakkı olduğunu vurgulamak istiyoruz…”