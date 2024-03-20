Pursaklar Belediyesi İstihdam Şefliği iş arayanlara umut oldu

Sosyal belediyecilik anlayışıyla sadece 2023 yılında 33 iş buluşması düzenleyen Pursaklar Belediyesi, 5 senede toplam 52 iş arayan ve işveren buluşması organize etti.

Görevi devralmasının ardından iş arayan vatandaşlara yardımcı olmak için İstihdam Şefliğini faaliyete geçiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 5 yıl içerisinde ilçe halkına farklı iş kollarında yeni iş imkânları sunarak, binlerce kişinin iş sahibi olmasına aracı oldu. İlçedeki istihdamın arttırılması ve istihdam çeşitliliği oluşturmak adına 5 sene boyunca işletmelerle sürekli dirsek temasında bulunduklarını ifade eden Başkan Çetin, ‘‘Hemşehrilerimizin evine ekmek götürmesine aracılık etmek adına bugüne kadar sürekli esnaflarımızla iletişim halinde kalarak ilçe halkımıza yeni iş imkanları sunduk. İşletmelerimize de yardımcı olarak eleman açıklarını doğru adaylarla hızlı bir şekilde kapatmalarına yardımcı olduk. Dün olduğu gibi bugün de yarında esnaflarımızla sürekli iletişim halinde kalarak vatandaşlarımıza yeni iş imkanları sunmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Pursaklar Belediyesi, 2019 yılından itibaren 6 bin 721 iş başvurusu alırken, sadece 2023 yılında 33 iş buluşması düzenleyerek, bin 40 kişiyi işe yerleştirdi. 5 yılda 52 iş buluşması ve diğer firmalara yapılan yönlendirmeler neticesinde 3 bin 948 kişi işe yerleştirildi.