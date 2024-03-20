Pursaklar Belediyesinden 5 yılda 7 Millet Kıraathanesi

Gençlerin gelişimine katkı sağlamak adına kültürden sanata, spordan eğitime, teknolojiden bilime birçok alanda ilçeye yatırım yapan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, gençlerin sessiz sakin ortamlarda ders çalışabilmeleri için 5 sene içerisinde 7 Millet Kıraathanesini ilçeye kazandırdı.

Gençlerin kaliteli ortamlarda ders çalışabilmeleri için Pursaklar’a 7 Millet Kıraathanesi kazandıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, haftanın 7 günü hizmet veren 7 Millet Kıraathanesini ilçeye kazandırarak, evde çalışma olanağı ve imkânı bulamayan ya da ev ortamı dışında ders çalışmak isteyen gençlere ve çocuklara büyük kolaylıklar sağladı.

‘‘Türkiye’nin yarınları gençlerle daha güçlü olacak’’

Gençlerimizin sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sağlayan, ders çalışma ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak adına ilçeye 7 Millet Kıraathanesi kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Çocuklarımızın bol bol kitap okuyup, ders çalışarak başarılı olmalarını istiyoruz. İlçeye kazandırdığımız 7 Millet Kıraathanemize gençlerimizin yoğun ilgisi bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Ortaya koyduğumuz tüm eserler ve hizmetler gençlerimizle birlikte değerli ve anlamlı. Türkiye’nin yarınları gençlerle daha güçlü olacak. Bu doğrultuda en iyi hizmeti vermek için durmadan yorulmadan hizmet etmeye devam edeceğiz’’ dedi.

Millet Kıraathanelerine gelerek ders çalışan öğrencilere, araştırma yapmak ve kitap okumak isteyen tüm vatandaşlara sıcak bir ortam sunulurken, ücretsiz internet, ücretsiz çay ve çorba ikram ediliyor.