Pursaklar'da 5 yılda büyük dönüşüm

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 5 yılda geri dönüştürülebilir atık konusunda etkin ve örnek projeleri ile ilçenin geleceğine sahip çıktı.

Pursaklar Belediyesi, son 5 yılda okullara, muhtarlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarına, cadde ve sokaklara yerleştirdiği geri dönüşüm kutuları ile geri dönüştürülebilir atıkları toplarken, çevre sağlığına büyük katkı sağladı. Göreve geldiği andan itibaren sıfır atık bir ilçe için yoğun mesai harcadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘5 yıl içerisinde çevre dostu projelerle, Sıfır Atık Projemiz kapsamında ilçemizde oluşan atıkları değerlendirerek, doğayı ve çevremizi koruyacak şekilde örnek bir belediye anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürdük. Atıkların doğaya zarar vermesini önüne geçmek adına düzenlemiş olduğumuz çeşitli etkinliklerle çevreye duyarlı ve çevre dostu bireyleri yetiştirmeye katkıda bulunduk. Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakabilmek için geri dönüşüm çalışmalarımızı geliştirerek devam ettireceğiz. Unutmayın! Gelecek hepimizin’’ dedi.

İlçe genelinde etkin ve verimli bir atık yönetimi sağlanması, çevre sağlığının korunması amacıyla Pursaklar Belediyesi, Geçici Atık Depolama Merkezi ve Sıfır Atık Getirme Merkezi’ni ilçeye kazandırdı. Başkan Çetin önderliğinde öğrencilere çevre bilinci aşılanırken, geri dönüşümün önemini anlatmak için ‘‘Pursaklar’ı Seviyorum Çevremi Temiz Tutuyorum’’ projesi ile çevre temizliği yapıldı. Pursaklar Belediyesi tarafından kompost makinası devreye alınarak, pazar yerlerinden çıkan sebze ve meyve atıklarından bin 800 kilogram gübre elde edildi. Belediye ekipleri tarafından okullara pillerin geri dönüşümü için 50 adet atık kutusu, 30 adet ambalaj atık kutusu, 20 farklı okula sıfır atık kumbarası koyulurken, okullara ve muhtarlıklara 58 atık kutusu ve kamu kurumlarına 531 adet iç mekân geri dönüşüm kumbarası yerleştirildi. Bu kutulardan 4 ton 50 kilogram ambalaj atığı, pil kutularından 200 kilogram pil, 2 ton 150 kilogram bitkisel atık yağı, 30 ton cam, giysi kumbaralarından toplanan 150 ton tekstil ürünü geri dönüşüme kazandırıldı. Ayrıca 420 haneye 5 bin 400 geri dönüşüm poşeti dağıtılırken, 11 ton geri dönüşüm malzemesi toplandı.