Pursaklar'da Osmanlı lezzetleri eğitimi

El lezzetini arttırmak, farklı geleneksel yemekler öğrenmek isteyen Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi kursiyerleri, usta ellerden Osmanlı mutfağının unutulmaz lezzetlerine yönelik eğitim aldı.

Aşçılığın püf noktalarını hem teorik hem de pratik eğitimlerle öğreten Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi, işin ehli olma yolunda emin adımlarla ilerleyen yeni ustalar yetiştirmeye devam ediyor. Ülkeye yeni ustaların kazandırılması amacıyla dünyaca ünlü şefleri ilçede ağırlayan Pursaklar Belediyesi, 15. yüzyıl öncesine ait Osmanlı mutfağından birbirinden güzel lezzetler olan ciğer çorbası, Mas Tabe, Osmaniş Name, Ballı Mahmuiye ve Helva-i Hakani’yi en lezzetli şekilde yapmanın püf noktalarını öğretti.

‘‘Hanım Evlerimizde birçok alanda eğitim alan kursiyerlerimiz her geçen gün kendilerini geliştiriyor, öğrenip sosyalleşiyor’’

Pursaklar’da kadınların yeni beceriler öğrenmek ve sofralarına yeni lezzetler katmak adına Hanım Evleri’ndeki kurslara katıldığını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Hanım Evlerimizde birçok alanda eğitim alan kursiyerlerimiz her geçen gün kendilerini geliştiriyor, öğrenip sosyalleşiyor. Hanım Evlerimizde kursiyerlerimiz, yöresel ve ulusal yemeklerden tatlılara, hamur işlerinden salatalara ülkemize özgü her türlü lezzetli yemeği hazırlamayı en iyi şekilde öğrenme fırsatı buluyor. Kursiyerlerimiz 15. yüzyıl öncesine ait Osmanlı mutfağından birbirinden güzel isimleri ve lezzetleri olan ciğer çorbası, Mas Tabe, Osmaniş Name, Ballı Mahmuiye ve Helva-i Hakani yaptı. Ellerinize sağlık hanımlar. Kendilerini geliştirmek isteyen ve yeni leziz yemekler öğrenmek isteyen tüm hanımları kurslarımıza bekliyoruz’’ dedi.