Pursaklar'da Ramazan bir başka güzel

TAKİP ET

Pursaklar Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini hissettirebilmek amacıyla Yaşam Merkezi’nde düzenlediği etkinliklerle ilçe halkına unutulmaz bir ay yaşatıyor.

Göreve geldiği günden bu yana her Ramazan ayında vatandaşlara yönelik farklı programlar düzenlenmesini sağlayan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından 5 farklı salonda düzenlenen ve büyük ilgi gören Ramazan etkinliklerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Çeşitli etkinliklerle vatandaşlara unutulmaz bir Ramazan ayı yaşattıklarını ifade eden Başkan Çetin, ‘‘5 farklı mahallemizde düzenlediğimiz çeşitli etkinlikler ve mini konserlerle Ramazan ayının huzurunu ve bereketini tüm vatandaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Bu mübarek ayın manevi havasını hemşehrilerimiz doyasıya yaşıyor. Etkinliklerimize yoğun ilgi ve teveccüh gösteren tüm ilçe sakinlerimize teşekkür ediyorum. Her akşam her yaşa hitap eden programlarımıza tüm vatandaşlarımızı eksiksiz bekliyorum’’ dedi.

Ramazan ayının ilk gününden itibaren 5 farklı mahallede düzenlenen etkinliklere binlerce kişi katıldı. Etkinliklerde vatandaşlar huzur dolu dakikalar geçirirken, çocuklar da kendilerine yönelik hazırlanan birbirinden farklı atölyeler, tiyatro gösterileri, kukla gösterileri ve çeşitli şov gösterileri ile gönüllerince eğlenme fırsatı buluyor.