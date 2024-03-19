Pursaklar'da Tekne Orucu tutan miniklerin iftar sevinci

Pursaklar Belediyesi’ne bağlı Nezaket Okulu öğrencileri, Ramazan ayı ile birlikte tekne orucu tutarak öğle ezanı ile birlikte iftarlarını yaptı.

Pursaklar Belediyesi bağlı Nezaket Okulundaki minik öğrencileri, oruca alıştırmak ve bu ayın ehemmiyeti hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak amacıyla bir Ramazan ayı geleneği olan, tekne orucu etkinliği düzenleyerek çocukları oruçla tanıştırdı.

Henüz oruç tutma yaşına gelmemiş minik çocuklara yönelik düzenlenen yarım günlük tekne orucunda öğrencileri yalnız bırakmayan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, öğlen ezanının okunmasıyla birlikte Yavuz Sultan Selim Nezaket Okulu bahçesinde arkadaşları ile birlikte oruçlarını açan çocukların mutluluğuna şahit oldu.

‘‘Öğlen ezanı ile birlikte oruçlarını açtıkları an ki mutlulukları ve heyecanları görülmeye değerdi’’

Minik öğrencilerin Cami Adabı dersini Cami imamından dinledikten sonra tuttukları tekne orucunu öğle ezanıyla birlikte açtıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Nezaket okullarımızda çocuklarımıza Ramazan ayını anlatabilmek için tekne orucu tutturulup, iftar yaptırıldıktan sonra hediyeleşme yaparak bir geleneğimizi daha yaşattık. Çocuklarımızın tekne oruçlarını severek tutmaları bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Bizlerde öğrencilerimizin, oruç tutmanın sevincine ve mutluluklarına ortak olmak için okullarımızda çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Öğlen ezanı ile birlikte oruçlarını açtıkları an ki mutlulukları ve heyecanları görülmeye değerdi’’ dedi.