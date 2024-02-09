Pursaklar'ın kamp yolcuları yola çıktı

Ankara’nın Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 14-18 yaş arası genç erkekleri, Nevşehir Gençlik Kampına yolcu etti.

Son 5 yıldan sanattan kültüre, eğitimden spora, bilimden teknolojiye birçok farklı alanda gençlerin gelişimine büyük katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunan Pursaklar Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile gençleri, Gençlik Kampı organizasyonlarına yollamaya devam ediyor.

‘‘Çok sayıda kız ve erkek öğrencimizi güzel ülkemizin farklı illerinde kampa yollamaya devam ediyoruz’’

Yaz-kış fark etmeksizin gençleri Gençlik Kamplarına uğurlamaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘14-18 yaş genç erkekleri, Nevşehir Kapadokya’ya uğurladık. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile yürüttüğümüz proje kapsamında çok sayıda kız ve erkek öğrencimizi güzel ülkemizin farklı illerinde kampa yollamaya devam ediyoruz. Okul stresi ve günlük streslerden biraz olsun uzaklaşarak, keyifli vakit geçirecekler. Aileler ile birlikte tek duamız sağ salim, neşe içinde gidip gelsinler. Yolları açık olsun’’ dedi.

Pursaklar Belediyesi, Nevşehir Kapadokya Gençlik Kampına giden 14-18 yaş aralığındaki genç erkekler, doğanın güzelliklerini yerinde görebilmeleri imkânını bulurken, birçok tarihi alanı yakından görme ve tanıma fırsatı bulacak.