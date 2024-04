Ramazan Bayramı nedeniyle AVM'ler doldu taştı

TAKİP ET

Sultanbeyli’nde Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşlar tarafından alışveriş yoğunluğu devam ediyor. Özellikle bayram alışverişi yapmak isteyenler özel bir AVM’nin içindeki giyim festivaline akın etti.

Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşlar bayramlık ve diğer ihtiyaçlarını gidermek için alışverişe akın etti. Sultanbeyli İlçesi’nde yaşayan vatandaşlar özellikle alışveriş merkezinin içinde kurulan kıyafet festivali, bayram öncesi en çok tercih ettiği yerlerden birisi oldu. Kadın, çocuk kıyafetinden kozmetik ve takılara kadar her ürünün bulunduğu stantlar alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Kıyafet festivalinin sorumlusu Leyla Sayar, "Şu an Sultanbeyli’de çok güzel bir giyim bayram alışveriş festivalimiz var. Çok güzel bir ilgi var. Tüketiciyle üreticiyi buluşturduğumuz, kendi markasını kurmuş kadınların özel tasarım ürünleriyle beraber burada bayram alışverişi yapmaya gelen bütün herkese hitap ediyoruz. Çocuk giyim, takı, şal ve aynı zamanda kozmetiğe kadar çok geniş konsepteyiz. Şu an bayram alışverişi olması nedeniyle en çok çocuk giyim tercih ediliyor. Ve aynı zamanda kadınlar, kadınlar tabi biliyorsunuz giyinmeyi çok seviyorlar. Bundan dolayı kadın giyim, çocuk giyim, takı ve aksesuarlar şu an çok fazla tercih ediliyor. Sabah 10.00 ile bu akşam 11.00 ve yarın da gece Arife günü 24.00’e kadar burada hizmet veriyor olacağız" dedi.