Ramazan Sokağı'nda nostaljik bir akşam

Ramazan Sokağı Sakaryalıları nostaljik bir hissiyatla buluşturdu.

Ramazan Sokağı'nda nostaljik bir akşam
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Ramazan Sokağı Sakaryalıları nostaljik bir hissiyatla buluşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl açılan ve geleneksel hale gelen Ramazan Sokağı, birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Kurulan sokak musiki ve semazen gösterileri, atölyeler ve ikramlarla renkleniyor. Bu çerçevede, sokakta son akşam görevli ekipler vatandaşlara Osmanlı şerbeti ile macunu, patlamış mısır ve pamuk şeker ikram etti. Ayrıca klasik Türk musikisi ve tasavvuf alanından eserler icra eden Sakarya Kent Orkestrası, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

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