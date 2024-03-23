RAMS Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenman, topla ısınmayla başladı. Rondo çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçla tamamlandı.
Turuncu-lacivertliler, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.