RAMS Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

RAMS Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenman, topla ısınmayla başladı. Rondo çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçla tamamlandı.

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Turuncu-lacivertliler, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.