Rıza Çalımbay, Beşiktaş ile ilk Avrupa maçında kaybetti

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Club Brugge karşısında siyah-beyazlılarla ilk Avrupa maçına çıktı. Tecrübeli teknik adam, ilk Avrupa sınavından farklı mağlubiyetle ayrıldı.

Rıza Çalımbay, Beşiktaş ile ilk Avrupa maçında kaybetti
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Club Brugge karşısında siyah-beyazlılarla ilk Avrupa maçına çıktı. Tecrübeli teknik adam, ilk Avrupa sınavından farklı mağlubiyetle ayrıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. maçında Beşiktaş, sahasında Club Brugge ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, Belçika temsilcisine karşısında sahadan 5-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarındaki ilk müsabakasına çıktı. Çalımbay siyah-beyazlı takımla çıktığı ilk Avrupa maçından hüsranla ayrıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Rıza Çalımbay, bu sezon Beşiktaş ile çıktığı 2 Süper Lig müsabakasında 3 puan almıştı. Tecrübeli teknik adamın önderliğinde siyah-beyazlılar, evinde Başakşehir’i 1-0, Samsunspor’u ise deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı.