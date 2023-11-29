Rüzgarın savurduğu çöp konteynerinin peşinden böyle koştu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar bir çöp konteynerini yerinden savurdu. Bir vatandaşın, araçlara doğru ilerleyen konteyneri yakaladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında Sakarya’da fırtına etkili oluyor. Adapazarı ilçesi Ankara Caddesi üzerinde şiddetini artıran rüzgar, bir çöp konteynerini yerinden oynattı. Konteynerin savrulduğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çöp konteynerinin savrulduğu anlar yer aldı. Park halindeki araçlara doğru savrulan konteyneri, bir vatandaşın yakalamak için peşinden koşması ve yakalayarak geri getirdiği anlar da görüntülere yansıdı.