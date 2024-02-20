Saadet Partisi Silivri Belediye Meclis Üyesi Adayları belli oldu
Saadet Partisi Silivri belediye meclis üyesi aday listesi belli oldu. Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Mahmut Hamdemirci aday listelerini İlçe seçim kuruluna teslim etti.
Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Mahmut Hamdemirci aday listelerini İlçe seçim kuruluna teslim etti.
İşte Saadet partisinin adayları:
1-Kadir Tokalı-Silivri
2-Mevlüt Alkan-Kars
3-Hüsamettin Yazıcı-Gümüşhane
4-Hatice Taşkın-Zonguldak
5-Süleyman Yaşar-Trabzon
6-Abdurrahman Erdoğan-Zonguldak
7-Osman Ateş-Çankırı
8-Berkant Tonk-Niğde
9-Ünal Kaya-Tokat
10-Muhammed Şahin-Kayseri
11-Mahsun Zeki Yılmaz-Kars
12-Ekrem Kılıç-Tokat
13-Yalçın Yılmaz-Sivas
14-Kadriye Tokalı-Silivri
15-Durdu Meral-Malatya
16-Durmuş Kaya-Tokat
17-Yasemin Yazıcı-Malatya
18-Davut Sezgin-Tokat
19-Recep Özkan-Bayburt
20-Zennure Öğün-Gümüşhane
21-Ayten Kocabaş-Elazığ
22-Hüseyin Altuntaş-Zonguldak
23-Selda Cankılıç-Kayseri
24-Halit Türkel-Silivri
25-Vahdettin Şentürk-Kars
26-Saffet Kılıç-Bayburt
27-Arif Öğün-Gümüşhane
28-Bayram Parlak-Manisa KONTENJAN
29-Hakan Kocabaş-Kayseri
30-Özgür Kalaman-Sakarya
31-Murat Memiş-Bayburt