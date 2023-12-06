Saatlerce sürecek kesintilere hazır olun

7 ARALIK 2023 PERŞEMBE

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, ALPERENLER, DEMİRKENT ÇIKMAZI, ERTUĞRULGAZİ, ESİNTİ, ETİMESGUT, GENÇOSMAN, GEYLANİ, GÜÇLÜKONAK, HIZIRREİS, HULUSİ ÇIKMAZI, HÜSUMET ÇIKMAZI, HİSARCIK, KALECİK, KONURALP, MURADİYE, MURATPAŞA, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, ULUEREN, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YEGANE, ÇANAKKALE, ÇATALPINAR, ÇAVDARHİSAR, ÖZALP sk bölgelerinde 07/12/2023 09:00:00 - 07/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ADIM, BELDE, ELMAS, GÖKALP, GÖKDENİZ ÇIKMAZI, MERT, NADİDE, NİLAY, OYLUM, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SAĞANAK, ÖREN, ÖZGÜL, ÖZMEN, ÖZNUR sk bölgelerinde 07/12/2023 09:00:00 - 07/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah BUCAK, EYLEM, HİRA, KADER, KAYA, KERVAN, KORKUT, OZAN, REŞİTPAŞA, ÇAĞLAYAN, ÖRNEK, ÖZDİL, ÖZGE, ÖZGÜL, ÖZLEM, ÖZNUR, İNÖNÜ, ŞADIRVAN sk bölgelerinde 07/12/2023 09:00:00 - 07/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

8 ARALIK 2023 CUMA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, ALPERENLER, DEMİRKENT ÇIKMAZI, ERTUĞRULGAZİ, ESİNTİ, ETİMESGUT, GENÇOSMAN, GEYLANİ, GÜÇLÜKONAK, HIZIRREİS, HULUSİ ÇIKMAZI, HÜSUMET ÇIKMAZI, HİSARCIK, KALECİK, KONURALP, MURADİYE, MURATPAŞA, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, ULUEREN, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YEGANE, ÇANAKKALE, ÇATALPINAR, ÇAVDARHİSAR, ÖZALP sk bölgelerinde 08/12/2023 09:00:00 - 08/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN, KANARYA, KOLEJ sk / FATİH mah BILDIRCIN, ESENTEPE, HALİM ULUŞAHİN, KEKLİK, LEYLEK, OK, PINARBAŞI, ÜVEYİK, ŞERAFETTİN ARDA sk bölgelerinde 08/12/2023 09:00:00 - 08/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BURMA, ERGE ÇIKMAZI, FLAMİNGO, GÖNÜL, GÖRGÜLÜ, GÜLBABA, GÜLHAN, HAŞMET, HENDEK, KARDELEN ÇIKMAZI, KAVAKLI, KEBAN, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SARICA, ÇAYLI sk / KADIKÖY mah KADIKÖY sk / ORTAKÖY mah FİLDİŞİ, MİLLET BAHÇE sk bölgelerinde 08/12/2023 09:00:00 - 08/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ÇAMURDERE MEVKİİ, ÇANTA sk bölgelerinde 08/12/2023 09:00:00 - 08/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

9 ARALIK 2023 CUMARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, ALPERENLER, DEMİRKENT ÇIKMAZI, ERTUĞRULGAZİ, ESİNTİ, ETİMESGUT, GENÇOSMAN, GEYLANİ, GÜÇLÜKONAK, HIZIRREİS, HULUSİ ÇIKMAZI, HÜSUMET ÇIKMAZI, HİSARCIK, KALECİK, KONURALP, MURADİYE, MURATPAŞA, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, ULUEREN, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YEGANE, ÇANAKKALE, ÇATALPINAR, ÇAVDARHİSAR, ÖZALP sk bölgelerinde 09/12/2023 09:00:00 - 09/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah UZUNGÖL sk bölgelerinde 09/12/2023 09:00:00 - 09/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.